Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der 2. Weltkrieg – Die Schlacht auf der Insel Guadalcanal

Der 2. Weltkrieg – Die Schlacht auf der Insel Guadalcanal

159 Min.Ab 16
TemporaTV159 Min.Ab 16
TemporaTV

Der 2. Weltkrieg – Die Schlacht auf der Insel Guadalcanal

Der Zweite Weltkrieg - kein anderer Krieg wurde aus so vielen Perspektiven erlebt und beobachtet. In der wohl beeindruckendsten Dokumentation des größten militärischen Konfliktes des 20. Jahrhunderts sehen Sie z.T. unveröffentlichtes Filmmaterial aus den unterschiedlichsten Archiven der ganzen Welt. Von den pazifischen Inseln bis zum eisigen Sibirien, Aufstieg und Fall von Adolf Hitler, von der Kriegsmaschinerie, den Helden und Schicksalen berichtet diese einmalige Dokumentation.

Genre:
Dokumentation, Geschichte, Mini-Serie
Produktion:
DE, US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH