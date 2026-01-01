Der 2. Weltkrieg – Hitlers neues Deutschland
160 Min.Ab 16
Der 2. Weltkrieg – Hitlers neues Deutschland
Der Zweite Weltkrieg - kein anderer Krieg wurde aus so vielen Perspektiven erlebt und beobachtet. In der wohl beeindruckendsten Dokumentation des größten militärischen Konfliktes des 20. Jahrhunderts sehen Sie z.T. unveröffentlichtes Filmmaterial aus den unterschiedlichsten Archiven der ganzen Welt. Von den pazifischen Inseln bis zum eisigen Sibirien, Aufstieg und Fall von Adolf Hitler, von der Kriegsmaschinerie, den Helden und Schicksalen berichtet diese einmalige Dokumentation.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:DE, US, 2009
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH