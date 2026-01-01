Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Agent - Zwischen gut und böse

Der Agent - Zwischen gut und böse

105 Min.Ab 16
Planet Movies105 Min.Ab 16
Planet Movies
Der Agent - Zwischen gut und böse

Der Agent - Zwischen gut und böse

Thomas Wagner (Tom Schilling) wird kurz vor Ende des 2. Weltkriegs im Alter von 14 Jahren als Soldat rekrutiert. Als er nach Kriegsende zurück in die Heimat kommt, stellt er fest, dass weder seine Familie noch seine Freundin den letzten Angriff überlebt haben. Von einer Offizierin adoptiert, kommt er nach Russland, wo ihn der russische Geheimdienst zum Spezialagenten ausbildet.

Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film