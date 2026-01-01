Der Alltag eines Landtierarztes: Zwischen Stallbesuchen und Tiergesundheit
23 Min.Ab 12
23 Min.Ab 12
Der Alltag eines Landtierarztes: Zwischen Stallbesuchen und Tiergesundheit
Der Alltag eines Landtierarztes ist vielfältig und anspruchsvoll, da er sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden von verschiedenen Nutz- und Haustieren kümmert. Das eingespielte Team Georg Müller und Marie Winziers sind im Außendienst tätig. Die beiden haben ihren ersten Halt in einer Ziegenzucht. Neben frühmorgendlichen Stallbesuchen, Behandlungen und kleineren chirgirgischen Eingriffen, hat Tierarzt Georg Müller die Gelegenheit Freunde und Bekannte zu sehen.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71