Der Amerikanische Bürgerkrieg – Teil 1: Fort Sumter
60 Min.Ab 12
60 Min.Ab 12
Der Amerikanische Bürgerkrieg – Teil 1: Fort Sumter
Vor über 150 Jahren begann im April 1861 mit dem Beschuss von Fort Summer der nach wie vor bedeutendste Konflikt in der amerikanischen Geschichte. Mit Hilfe von aufwendigen filmischen Rekonstruktionen, seltenen Fotografien, Auszügen aus Briefen und Tagebüchern sowie Analysen von führenden Historikern wird ein sehr umfassendes Bild des Bruderkrieges zwischen den Nord- und Südstaaten gezeigt, bei dem mehr als 600.000 Soldaten ihr Leben ließen. Insbesondere die nachgestellten Schlachten veranschaulichen die Schrecken dieses größten Krieges, der jemals auf amerikanischem Boden stattfand und bis heute Narben hinterlassen hat, die nicht verheilt sind.
Produktion:GB, 2003
Altersfreigabe:
12
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