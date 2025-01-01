Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Anderson-Clan

Action Hits95 Min.Ab 12
Oscar-Preisträger Sean Connery als dreister Räuber: Selbst die Verbüßung einer langjährigen Haftstrafe hält John Anderson nicht davon ab, direkt nach seiner Freilassung den nächsten Coup zu planen. Er versammelt die besten Banditen New Yorks, um ein Haus auszurauben, das hauptsächlich aus Millionärs-Apartments besteht. Was die Gangster nicht wissen: Die Polizei hat schon von dem Vorhaben gehört und ist der Bande auf der Spur ...

Genre:
Krimi, Thriller
Produktion:
US, 1971
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH