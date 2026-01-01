Der Aufstieg von Mussolini | Italiens Diktator
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Der Aufstieg von Mussolini | Italiens Diktator
Mussolinis Reden fesselten ganz Italien. Doch hinter dem großen Getöse und Getue von Benito Mussolini verbirgt sich ein dunkles Herz voller Gewalt und Brutalität. Dies ist die Geschichte von Il Duce, einem jungen Sozialisten, der zu einem Tyrann und Ikone des Faschismus aufstieg. Mussolini setzte rücksichtslos Senfgas in Libyen und Äthiopien ein, zog sein Land in einen Krieg, auf den es hoffnungslos unvorbereitet war und wird zum Mitwisser des Holocausts.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71