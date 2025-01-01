Der Augenblick der Begierde
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Der Augenblick der Begierde
Luise wird 35 Jahre alt und will endlich ein Kind haben. Eigentlich hat sie ja auch einen geeigneten Freund, aber Lars hat eine Firma, die er an die Börse bringen will. Und das heißt für die nächsten ein, zwei Jahre Arbeit ohne Ende. Als Lars auch das ihm mühsam abgerungene gemeinsame Wochenende ohne Vorwarnung platzen lässt, reicht es Luise. Allein bucht sie einen Last-Minute-Urlaub auf Mallorca - und trifft dort den unwiderstehlichen Max Bernau ... Rechte: Sat.1
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1