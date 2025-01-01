Der BDSM-Mörder: Wenn die Lust zum Tod führt | True Crime Doku
Seit mehr als einem Jahrzehnt verschwinden in der Gegend von Kansas City eine Reihe junger Frauen und ein kleines Kind unter mysteriösen Umständen. Ihre Familien erhalten Abschiedsbriefe, welche sich jedoch nie nach den verschwundenen Frauen anhören. Ein Mann scheint die Aufmerksamkeit des FBI immer wieder auf sich zu lenken. Er ist in der BDSM-Szene unterwegs und bezeichnet sich selbst als „Master“. Als die Behörden tiefer graben, entdecken sie eine dunkle Unterwelt sadomasochistischer Verbrechen, die die ganze Nation schockieren. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.