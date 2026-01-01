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Der Bibelcode

Der Bibelcode

183 Min.Ab 12
Planet Movies183 Min.Ab 12
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Der Bibelcode

Der Bibelcode

Der Bibelforscher Bachmann wird vor den Augen seiner Tochter Johanna (Cosma Shiva Hagen) ermordet. Zusammen mit dessen Assistent Simon, einem französischen Religionswissenschaftler, macht sich Johanna auf die Suche nach dem Mörder ihres Vaters. Dabei stoßen sie auf die Spur des geheimnisvollen Bibelcodes, von dem behauptet wird, dass damit die Zukunft der Menschheit prophezeit werden kann.

Genre:
Drama, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film