Der blinde Fleck - Täter, Attentäter, Einzeltäter
90 Min.Ab 12
Heiner Lauterbach und Benno Fürmann in einem Thriller rund um das Oktoberfest-Attentat im Jahr 1980: Die Behörden gehen nach dem Anschlag davon aus, es handle sich um einen Einzeltäter, der mit einer Bombe das Leben von 13 Menschen auslöschte. Der Journalist Ulrich Chaussy glaubt hingegen, dass in der rechtsextremen Szenen nach den Tätern gesucht werden muss. Damit macht er sich unter den bayerischen Spitzenpolitikern keine Freunde.
Genre:Drama, Thriller, Historisches Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH