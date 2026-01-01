Der Brotverdiener
Der Brotverdiener
Der Brotverdiener ist ein eindringlicher, vielfach ausgezeichneter Animationsfilm über Mut, Hoffnung und das Überleben unter extremen Bedingungen. Die Geschichte spielt im Jahr 2001 in Kabul, Afghanistan, das unter der strengen Kontrolle der Taliban steht. Im Mittelpunkt steht die elfjährige Parvana, ein kluges und willensstarkes Mädchen, dessen Leben sich schlagartig verändert, als ihr Vater zu Unrecht verhaftet wird. Von einem Tag auf den anderen ist die Familie ohne männlichen Versorger – und Frauen ist es verboten, sich allein in der Öffentlichkeit zu bewegen. Um das Überleben ihrer Mutter, ihrer Geschwister und sich selbst zu sichern, trifft Parvana eine folgenschwere Entscheidung: Sie schneidet sich die Haare, kleidet sich als Junge und nimmt heimlich Arbeit an. Unter einem neuen Namen bewegt sie sich durch eine Stadt voller Gefahren, Kontrolle und Gewalt. Während Parvana tagsüber um Nahrung und Geld kämpft, erzählt sie ihrem kleinen Bruder märchenhafte Geschichten, die Trost spenden und Hoffnung bewahren. In einer kraftvollen Mischung aus realistischer Härte und poetischer Bildsprache erzählt Der Brotverdiener von kindlicher Stärke, der zerstörerischen Macht von Unterdrückung und der Fähigkeit des Menschen, selbst im Dunkelsten Würde und Mitgefühl zu bewahren. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Deborah Ellis und wurde für den Oscar als Bester Animationsfilm nominiert.