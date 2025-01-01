Der brutale Mord an Diana Garbutt | True Crime Doku
Der brutale Mord an Diana Garbutt | True Crime Doku
Der schockierende Mord an der Gefängniswärterin Diana Garbutt im Jahr 2010 rüttelte das kleine Dorf Melsonby in North Yorkshire in seinen Grundfesten. Diana wurde brutal erschlagen, während sie schlief. Und die Erklärung ihres Ehemannes scheint nicht ganz schlüssig zu sein. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
