Der Bulle von Tölz: Klassentreffen
94 Min.Ab 6
94 Min.Ab 6
Der Bulle von Tölz: Klassentreffen
50 Jahre ist es bereits her, dass Resi Berghammer die Schule abgeschlossen hat. Als dieses Jubiläum im Rahmen eines Klassentreffens gefeiert wird, kommt es zu einem Verbrechen: Margarethe Oberklammer, eine ehemalige Mitschülerin, wird ermordet. Erste Ermittlungen bleiben ergebnislos, da sich die Damen äußerst schweigsam geben. Dennoch finden Benno und Sabrina heraus, dass die Tote von ihren Mitschülerinnen gehasst wurde und somit jede als Täterin infrage kommt - auch Resi!
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH