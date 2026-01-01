Der Bulle von Tölz: Tod in der Walpurgisnacht
89 Min.Ab 6
Wie jedes Jahr wird von den Bewohnern Untermachtlfings und Obermachtlfings der seit Urzeiten gepflegte Brauch des gegenseitigen Maibaum-Stehlens fortgeführt. Doch diesmal endet der Streit nicht so glimpflich wie sonst: Am nächsten Morgen findet man den toten Roman Kronsdorfer ...
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1997
Copyrights:© SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH