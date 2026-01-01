Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Bulle von Tölz: Tod in der Walpurgisnacht

Der Bulle von Tölz: Tod in der Walpurgisnacht

89 Min.Ab 6
SAT.1 GOLD89 Min.Ab 6
SAT.1 GOLD
Der Bulle von Tölz: Tod in der Walpurgisnacht

Der Bulle von Tölz: Tod in der Walpurgisnacht

Wie jedes Jahr wird von den Bewohnern Untermachtlfings und Obermachtlfings der seit Urzeiten gepflegte Brauch des gegenseitigen Maibaum-Stehlens fortgeführt. Doch diesmal endet der Streit nicht so glimpflich wie sonst: Am nächsten Morgen findet man den toten Roman Kronsdorfer ...

Genre:
Comedy, Krimi-Drama
Produktion:
DE, 1997
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© SAT.1 Satelliten Fernsehen GmbH