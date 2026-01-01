Der bunte Schleier
120 Min.Ab 12
Der bunte Schleier
London 1923: Kitty heiratet auf Drängen ihrer Mutter den nüchternen Bakteriologen Walter Fane. Zwei Jahre später begleitet sie ihn nach Shanghai, wo er bei der Bekämpfung einer Epidemie helfen soll. Doch Kitty verliebt sich dort in einen britischen Vizekonsul und beginnt eine Affäre mit ihm. Als ihr Walter auf die Schliche kommt, zwingt er seine junge Frau, ihn auf eine selbstmörderische Expedition zu begleiten. Die Reise führt in ein abgelegenes Dorf, in dem die Cholera tobt ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2006
12
Copyrights:© Syndicate Films International