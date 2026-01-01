Der Chaos-Cop – Thunder Road
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Der Chaos-Cop – Thunder Road
Officer Jim Arnaud (Jim Cummings) steht vor der größten Herausforderung seines Lebens: Der Polizeibeamte aus Texas muss seine Scheidung überstehen, das Herz seiner Tochter Crystal (Kendal Farr) für sich gewinnen und damit zurechtkommen, dass der Kassettenrekorder mit Bruce Springsteens 'Thunder Road' auf der Beerdigung seiner Mutter nicht funktioniert hat. Kein leichtes Spiel für den Chaos-Cop, der auf die bisherigen Rückschläge in seinem Leben mit Wut, Aggression und einem merkwürdigen Tanzstil reagiert hat.
Genre:Comedy, Drama
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH