Der Comedygipfel - Das Jahr 2025
113 Min.Ab 12
Unfreiwillige Lowlights. Echte Highlights. Katrin Bauerfeind präsentiert "Der Comedygipfel - Das war 2025". Mit witzigen Kuriositäten. Mit selbst AI-sgedachten Geschichten. Mit ganz viel Humor. Und mit jeder Menge Gaststars - von Angela Merkel (Tahnee) über Christoph Maria Herbst, Dr. Pop, Benni Stark und Chris Tall bis Linda Zervakis. So lustig war das Ja-hahaha-r 2025 ...
Genre:Spezial, Comedy
Produktion:DE, 2025
Copyrights:© ProSieben