Der Cop-Killer: Mörder auf der Flucht | True Crime Doku
Der Cop-Killer: Mörder auf der Flucht | True Crime Doku
Am 2. Oktober 1987 wurde ein Bostoner Polizist bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt tödlich verletzt. Die örtlichen Behörden starteten eine großangelegte Fahndung, konnten jedoch nur die Fingerabdrücke des Hauptverdächtigen sichern. In der Annahme, dass dieser die Gegend verlassen hatte, verfolgte das FBI seine Spur an die Westküste und weiter über die mexikanische Grenze. Dabei waren sie sich stets der Dringlichkeit und der Gefährlichkeit eines Polizistenmörders sowie der Notwendigkeit, Gerechtigkeit zu schaffen, bewusst. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.