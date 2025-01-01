Vor TV
Der Dicke ist nicht zu bremsen
91 Min.Ab 16
Bill Kiowa saß fünf lange Jahre unschuldig im Gefängnis und will sich nun nach seiner Entlassung an dem Gangster Elfego rächen, der seine Frau ermordet hatte und Bill die Tat in die Schuhe schob. Zusammen mit vier erfahrenen Revolvermännern macht er sich auf die Suche nach dem Banditen, der sich mittlerweile als Anführer einer Comanchero-Bande auf Postkutschenüberfälle spezialisiert hat. Schließlich fordert Elfego seinen Feind Bill Kiowa zum alles entscheidenden Duell.
Genre:Western
Produktion:IT, 1968
Copyrights:© TOBIS Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG