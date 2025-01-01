Der dickste Mensch der Welt (590kg): Leben & Sterben des Manuel Uribe
Er war der dickste Mann der Welt – Manuel Uribe. In Spitzenzeiten wog der Mexikaner über 590 Kilo. Sein gigantischer Körperumfang brachte ihn sogar ins Guinnessbuch der Rekorde. Focus TV hat 2006 das erste Mal über einen der schwersten Männer in der Geschichte der Medizin berichtet und auf sein schweres Schicksal aufmerksam gemacht. Seitdem veränderte sich vieles im Leben des Kolosses aus Monterrey. Uribe wurde berühmt, ließ eine Extrem-Diät über sich ergehen, fand die Liebe seines Lebens, verließ das elterliche Haus und eröffnete ein Geschäft. Im Sommer 2014 ist Manuel Uribe nur wenige Tage vor seinem 50. Geburtstag unter mysteriösen Umständen gestorben. Die Focus TV-Reportage mit einer Langzeitbeobachtung über Manuel Uribe, der es wie kaum ein anderer „Dicker“ geschafft, sein schweres Schicksal mit spielerischer Leichtigkeit zu bewältigen und dabei noch in klingende Münze zu verwandeln.