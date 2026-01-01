Der Eisdrache und die Legende der blauen Blumen
Der Eisdrache und die Legende der blauen Blumen
Als in einem friedlichen Dorf die blauen Gänseblümchen von den Wiesen verschwinden, ahnt die junge Melody, dass etwas Unheilvolles bevorsteht. Während die meisten Dorfbewohner die Warnzeichen ignorieren, ist sie überzeugt, dass der sagenumwobene Eisdrache zurückgekehrt ist. Der mächtige Gegner verfolgt einen finsteren Plan: Er will den Menschen Hoffnung und Freude rauben und die Welt in einen endlosen Winter hüllen. Gemeinsam mit ihrem Großvater und ihrem treuen Freund Leif begibt sich Melody auf eine mutige Reise, um das Geheimnis hinter dem Verschwinden der Blumen zu lüften. Auf ihrem Abenteuer müssen sie Gefahren überwinden, alte Legenden entschlüsseln und die Dorfbewohner von der drohenden Gefahr überzeugen, bevor es zu spät ist. Ein fantasievolles Animationsabenteuer voller Magie, Freundschaft und Mut, das mit wunderschönen Bildern und mitreißender Musik die ganze Familie in seinen Bann zieht.