Der Erbe
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
Der Erbe
Jake ist rastlos und das Leben auf der väterlichen Farm leid. Statt seine Zeit auf dem Land zu verschwenden, möchte er sein eigenes Glück in der Großstadt suchen und bittet seinen Vater, ihm sein Erbe auszuzahlen. Wider Erwarten gibt sein Vater nach und lässt ihn ziehen. Zur großen Überraschung seiner Familie schafft Jake schnell den Durchbruch in der Stadt und findet neue Freunde, bis sich sein Blatt ohne Vorwarnung wendet.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH