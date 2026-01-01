Der Erbe
101 Min.Ab 12
101 Min.Ab 12
Der Erbe
Jake ist das Leben auf der väterlichen Farm leid. Er möchte sein eigenes Glück suchen und bittet seinen Vater, ihm sein Erbe auszuzahlen. Wider Erwarten gibt sein Vater nach und lässt ihn ziehen. Zur Überraschung aller schafft Jake den Durchbruch in der Großstadt und findet schnell neue Freunde. Doch ohne Vorwarnung wendet sich sein Blatt und er erkennt, dass er sich mit den falschen Leuten eingelassen hat. Kann er der Bedrohung entkommen? Kann er den Weg nach Hause zu seinem Vater wiederfinden?
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
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