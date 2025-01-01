Der erste Bulle - Wie Ernst Gennat die moderne Polizeiarbeit erfand
46 Min.Ab 12
Der erste Bulle - Wie Ernst Gennat die moderne Polizeiarbeit erfand
Eine systematische Analyse des Tatorts, zwei ermittelnde Kommissare, die separate Verpackung und Beschriftung von Beweismitteln, ein "Mordauto" mit allen Utensilien, die für eine effektive Spurensicherung benötigt werden, die Erstellung einer zentralen Mordkartei zur Ermittlung von Serientätern: Der Berliner Kriminalkommissar Ernst Gennat setzte neue Standards, die bis heute bei der Polizeiarbeit gelten. Zudem wird er als einer der ersten Profiler angesehen. Rechte: Sat.1
