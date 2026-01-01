Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1915: Tod in fremden Gefilden
Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1915: Tod in fremden Gefilden
Eine der furchtbarsten Waffen des Ersten Weltkriegs, das Giftgas, wurde von den Deutschen entwickelt. Der erste Giftgas-Angriff erfolgte in Ypern, der sich zur so genannten „Gashölle von Ypern“ entwickelte. Zwischen dem Deutschen Reich und den USA wurden schwere Spannungen ausgelöst, als ein deutsches Unterseeboot das britische Passagierschiff Lusitania vor der südirischen Küste versenkte.
