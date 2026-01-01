Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1918: Sieg über Deutschland

Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1918: Sieg über Deutschland

51 Min.Ab 12
Tempora TV51 Min.Ab 12
Tempora TV
Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1918: Sieg über Deutschland

Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: 1918: Sieg über Deutschland

Die deutsche Frühlingsoffensive führte beinahe zum Sieg Deutschlands über die Alliierten, indem neue Taktiken wie der Einsatz von Sturmtruppen entwickelt wurden. Die Alliierten verloren so innerhalb von 3 Wochen 400.000 Mann. Der Mangel an Ressourcen durch die Seeblockaden und die große Zahl unterstützender, amerikanischer Truppen führte letztendlich aber zum Scheitern der Deutschen.

Produktion:
GB, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH