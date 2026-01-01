Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: Militärische Seefahrt
49 Min.Ab 12
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Der Erste Weltkrieg - Die komplette Geschichte: Militärische Seefahrt
Die bedeutsamste Entwicklung war das U-Boot. Die deutschen U-Boote waren in der Lage, die britische Blockade auf europäischer See zu bekämpfen. Sie blieben so lange unbemerkt, bis es zu spät war, so dass sie gar bis zur amerikanischen Küste gelangen konnten. Neu entwickelten sich auch die Flugzeugträger, die eine entscheidende Rolle für die Kriege der Zukunft spielen sollten.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg, Mini-Serie
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
12
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