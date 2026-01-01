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Der Exorzismus der Tracy Crowell

Der Exorzismus der Tracy Crowell

85 Min.Ab 18
Planet Horror85 Min.Ab 18
Planet Horror

Der Exorzismus der Tracy Crowell

Nach DER EXORZISMUS VON EMILY ROSE und DER LETZTE EXORZISMUS der neue schockierende Exorzismus-Horror. Wird ein Exorzismus nicht vollendet, sucht sich das Böse einen neuen Körper. So lernt es Brandon in seinem Theologie-Studium. Fasziniert vom Thema Exorzismus will er seine Abschlussarbeit über den Fall von Tracy Crowell schreiben, bei der vor über 20 Jahren ein Exorzismus durchgeführt wurde...

Genre:
Horror, Thriller
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Tiberius Film