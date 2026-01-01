Der Fall Anita Wooldridge | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
51 Min.Ab 16
Der Fall Anita Wooldridge | True Crime Doku
Nachdem Anita Wooldridge 1998 aus ihrem Haus in Indiana verschwindet, vermuten die Ermittler, dass sie von einem Mann aus ihrem Fitnesscenter entführt wurde. Als die Behörden herausfinden, dass dieser Mann ein verurteilter Vergewaltiger ist, reisen sie nach Wisconsin, in der Hoffnung, Anita noch lebend zu finden. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71