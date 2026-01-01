Der Fall Christopher Strettle | True Crime Doku
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Der Fall Christopher Strettle | True Crime Doku
Die Frage steht im Raum: War es ein Unfall oder Mord? In dieser True Crime Doku werfen wir einen Blick auf die Geschichte von Christopher Strettle, einem Bewohner von Merseyside in England. Beim Versuch, der Justiz zu entkommen, spinnt Strettle vor der Polizei ein Netz aus Lügen, in dem er sich am Ende selbst verrennt. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71