Der Fall Danny Rolling: Floridas brutalster Serienmörder | Criminal Pursuit
Der Fall Danny Rolling: Floridas brutalster Serienmörder | Criminal Pursuit
Im August 1990 erschreckt eine plötzliche Mordserie die Einwohner von Gainesville, Florida, als 5 College-Studenten innerhalb von 3 Tagen brutal ermordet in ihren Häusern aufgefunden werden. Die Opfer sind fast immer junge Frauen, welche plötzlich angegriffen und meist brutal niedergestochen werden. Das FBI analysiert die Psyche des Mörders, um den Schlüssel zu seiner Persönlichkeit zu finden, bevor er erneut tötet. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.