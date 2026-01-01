Der Fall Darlene Gentry | True Crime Doku
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Der Fall Darlene Gentry | True Crime Doku
Darlene und Keith Gentry scheinen alles zu haben: ein wunderschönes Zuhause in Robinson, Texas, und drei wundervolle Kinder. Doch als ein panischer Notruf die Polizei alarmiert, finden sie einen Bewohner tot vor und die Waffen der Familie liegen im Vorgarten verstreut. Eine verdeckte Operation der texanischen Polizei enthüllt eine schockierende Verschwörung. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71