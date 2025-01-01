Der Fall Jimmy Ryce: FBI Ermittler decken dunkles Geheimnis auf | True Crime Doku
Der Fall Jimmy Ryce: FBI Ermittler decken dunkles Geheimnis auf | True Crime Doku
True-Crime Doku: Als der 9-jährige Jimmy nach der Schule nicht mehr nach Hause kommt, ahnen die Eltern schlimmes. Wurde er entführt? Sofort schalten sie das FBI ein, doch können sie Jimmy wieder finden? Die Antwort gibt es in dieser Folge Criminal Pursuit! Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.