Der Fall Linse - Rekonstruktion eines Justizmordes
56 Min.Ab 0
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Der Fall Linse - Rekonstruktion eines Justizmordes
Am 8. Juli 1952 wurde in der Lichterfelder Gerichtsstraße 12 der Dezernent für Fragen der sowjetzonalen Wirtschaft im Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen, Dr. Walter Linse, nach Ost-Berlin entführt. Diese Dokumentation versucht Licht ins Dunkel der Geschehnisse zu bringen.
Genre:Spezial, Dokumentation, Geschichte
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH