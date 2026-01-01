Der Fall Mäuserich
77 Min.Ab 6
77 Min.Ab 6
Der Fall Mäuserich
Die achtjährige Meral ist neu in der Stadt, neu in der Schule – und fühlt sich einsam. Doch in ihrem Kinderzimmer entdeckt sie eine kleine Maus, die sie „Piep-Piep“ tauft. Aus der heimlichen Freundschaft wird schnell ein Abenteuer, denn Meral nimmt den Mäuserich mit auf Klassenfahrt. Dort lernt sie neue Kinder kennen – und was echte Freundschaft bedeutet. Als eine Eule Piep-Piep entführt, beginnt für Meral eine aufregende Suche durch den Wald. Dabei wird klar: Freundschaft lässt sich nicht mit Verträgen erzwingen, sondern wächst durch Vertrauen, Mut und Zusammenhalt. Und auch wenn der kleine Mäuserich nicht zurückkehrt, verändert er Merals Leben für immer.
Genre:Drama, Familie, Musik
Produktion:NL, 2016
Altersfreigabe:
6
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