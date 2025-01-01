Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Feind in meinem Bett

94 Min.Ab 16
Mit seiner krankhaften Eifersucht und Pedanterie terrorisiert und misshandelt der Finanzmakler Martin seine junge Frau Laura. Als sie bei einer Bootstour über Bord gespült wird, nutzt Laura die Gelegenheit zur Flucht. Die Suche nach ihr bleibt ergebnislos, und sie wird für tot erklärt. Laura versucht inzwischen, in einer Kleinstadt unter einer neuen Identität Fuß zu fassen. Doch Martin verfolgt besessen ihre Spur ...

Genre:
Thriller
Produktion:
US, 1990
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH