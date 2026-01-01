Der Fluch - The Grudge 3
88 Min.Ab 18
88 Min.Ab 18
Der Fluch - The Grudge 3
Wird jemand aus reinem Hass getötet, bleibt ein Fluch zurück, der den Ort des Todes durchdringt. Alle, die mit dem Ort in Berührung kommen, werden von der Kraft des Fluchs eingenommen ... Jake, der als einziger ein Massaker überlebt hat, wird in der Psychiatrie wie von unsichtbarer Hand getötet. Während seine Ärztin Dr. Sullivan Nachforschungen anstellt, häufen sich in Chicago die bestialischen Morde. Schon bald kommt Dr. Sullivan einer furchtbaren Wahrheit auf die Spur ...
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH