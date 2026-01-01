Der Fluss und der Tod
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
Der Fluss und der Tod
In einem gewalttätigen mexikanischen Dorf leben die seit Generationen verfeindeten Familien Anguiano und Menchaca. Zwischen ihnen besteht ein Abkommen, dass jemand aus der anderen Familie, der einen Angehörigen der eigenen Sippe tötet, nicht zur Rechenschaft gezogen wird, wenn es ihm gelingt, den Fluss zu überqueren und er zukünftig auch nicht wieder in das Dorf zurückkehrt.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Grjngo GmbH