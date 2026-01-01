Der Frauenmörder von Boston
112 Min.Ab 16
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Der Frauenmörder von Boston
Ein Serienkiller versetzt die Stadt Boston in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in Angst und Schrecken. Doch außer der Tatsache, dass alle dreizehn Morde besonders grausam verübt wurden, kann kein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten hergestellt werden - es gibt keine Übereinstimmungen zwischen den Opfern oder den Tatumständen. Als endlich der Bostoner Albert DeSalvo als Täter überführt werden kann, stellt sich heraus, dass er an Bewusstseinsspaltung leidet ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1968
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH