Der Fußball oder Ich - Eine Ehe im Abseits
101 Min.Ab 6
Pedro ist ein riesen Fußballfan. Seine Leidenschaft geht so weit, dass er seinen Job verliert und seine Ehe zu zerbrechen droht. Schließlich muss sich Pedro eingestehen, dass er fußballsüchtig ist und schließt sich einer Selbsthilfegruppe süchtiger Alkoholiker an, vor der er jedoch seine wahre Sucht verbirgt. Pedro will sein altes Leben zurück und die Balance zwischen seiner Leidenschaft für Fußball und der Liebe zu seiner Familie finden. Aber es könnte zu spät sein. Der charmante Nachbar Martin hat indes ein Auge auf Pedros Frau Vero geworfen, die gerade empfänglich zu sein scheint für einen sensiblen Mann, der bereit ist, ihr zuzuhören.
Genre:Comedy, Familie
Produktion:AR, 2017
Altersfreigabe:
6
