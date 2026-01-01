Der Gauner von Bagdad
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Der Gauner von Bagdad
Steve Reeves als durchtriebener Langfinger mit großem Herzen: Karim hat es sich zur Aufgabe gemacht, die oberen Zehntausend um ihr Geld zu erleichtern. Dafür lässt er sich eine Menge einfallen. Doch bei einem seiner Raubzüge begegnet er Amina. Die Prinzessin wird durch einen magischen Trank in einen Tiefschlaf versetzt. Karim will der jungen Frau helfen und nimmt den Kampf gegen ihren Verlobten und dessen Schergen auf. Unterstützung erhält er dabei von einem mächtigen Zauberer.
Genre:Fantasie, Abenteuer, Romanze
Produktion:FR, 1961
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH