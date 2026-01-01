Der gefährlichste Briefbombenleger der USA
Der gefährlichste Briefbombenleger der USA
Diese Dokumentation deckt die Ermittlungen gegen zwei der skrupellosesten Serienbomber in der Geschichte der USA auf, die aus persönlicher Rache handelten und das amerikanische Justiz- und Steuersystem angriffen. Richter und Anwälte empfingen tödliche Paketbomben, während ein anderer Täter mit selbstgebauten Mörserbomben ein Finanzamt terrorisierte, um sich für einen Steuerabzug zu rächen. FBI- und ATF-Spezialagenten arbeiteten unter Hochdruck, um die Täter zu fassen, bevor weitere Opfer zu beklagen waren, wobei ein einzigartiges Indiz aus dem Jahr 1972 den entscheidenden Durchbruch brachte. Der Fall zeigt, wie forensische Spurensicherung und psychologische Profile dazu führten, die Hass-Agenda der Attentäter zu entlarven und ihre Terrorherrschaft zu beenden.