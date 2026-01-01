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Der geheime Krieg in Laos | Dokumentation

57 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland57 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland

Der geheime Krieg in Laos | Dokumentation

Während die USA öffentlich im Vietnamkrieg kämpften, wurde unter dem Kommando der CIA eine verdeckte Militäroperation im benachbarten Laos durchgeführt. Auf einem versteckten Luftwaffenstützpunkt im Landesinneren trainierte die CIA Guerilla-Kämpfer, die die Versorgungslinien des Feindes zerstören sollten. Mithilfe von Augenzeugenberichten überlebender Hmong sowie nie zuvor gesehenen Filmaufnahmen und Dokumenten enthüllt diese Dokumentation die Hintergründe der Mission.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12