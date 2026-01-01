Der geheimnisvolle Schwiegersohn
104 Min.Ab 12
104 Min.Ab 12
Der geheimnisvolle Schwiegersohn
Bestseller-Autorin Christiane Schachtner hat alles, was man sich beruflich und privat erträumen kann - bis zum tragischen Tod ihres Mannes. Tochter Greta macht ihre Mutter für das Unglück verantwortlich, bricht mit der Mutter und heiratet heimlich den vermeintlich "perfekten" David. Doch mehr und mehr kommt Christiane der Verdacht, dass David hinter dem Tod ihres Mannes steckt ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Deutschland GmbH