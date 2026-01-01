Der Geist der Befreiung (OmU)
92 Min.Ab 0
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Der Geist der Befreiung (OmU)
Die Dokumentation zeigt eindringlich wie noch nie den Untergang des Dritten Reichs: das letzte Kriegsjahr und die Befreiung Europas von der Herrschaft der Nationalsozialisten, hautnah dokumentiert von den mutigsten Kameramännern ihrer Zeit und einzigartig aufbereitet. Es ist die authentischste Dokumentation über den Fall Hitler-Deutschlands, über neunzig Minuten brillantes HD-Farbmaterial mit eindrucksvollen Originalkommentaren aus der Zeit.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH