Der Geist von Mae Nak
101 Min.Ab 16
101 Min.Ab 16
Der Geist von Mae Nak
Der junge Mak sieht in seinen Alpträumen eine Geisterfrau namens Mae Nak. Er und seine Verlobtew Nak kaufen über den skrupellosen Immobilienmakler Angel eine antike Brosche und ein altes verlassenes Haus. Die beiden heiraten, doch zwei Kleinkriminelle brechen in das Haus ein und stehlen ihre Geschenke und weitere Gegenstände. Als Mak die beiden Diebe in der Stadt sieht, beginnt er, sie zu jagen.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film