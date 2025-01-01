Der GENTLEMAN Killer: George Rivas | True Crime Doku
Der GENTLEMAN Killer: George Rivas | True Crime Doku
Joseph Garcia und George Rivas gehören zu der Gruppe der "Texas Seven", die im Jahr 2000 aus einem texanischen Hochsicherheitstrakt ausbrach. Alle erhielten die Todesstrafe. Während des Ausbruchs erschoss Rivas einen Polizisten. Der deutsche Regisseur Werner Herzog tritt in einen Dialog mit Häftlingen in der Todeszelle und fragt sie nach ihren Ansichten über Leben und Tod: vier Männer und eine Frau, die in einem texanischen Gefängnis für Mord und andere Verbrechen einsitzen. Die Todeskandidaten werden in seinem Film nicht zu Monstern, sondern bleiben das, was sie sind: Menschen, die im Leben gescheitert sind.
