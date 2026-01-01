Der grausame Mord an Maria Byrne | True Crime Doku
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Der grausame Mord an Maria Byrne | True Crime Doku
Eine liebevolle Ehefrau, ein erfolgreicher Ehemann und zwei wunderschöne Kinder - die Familie Byrne aus dem idyllischen Theydon Bois in Essex schien das perfekte Leben zu führen. Doch die Enthüllung einer geheimen Affäre, langjähriger Täuschung und einem Hausbrand enden in einem tragischen Verlust von Leben und der Jagd nach einem Mörder. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71