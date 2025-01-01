Der größte Raub der US-Geschichte | True Crime Doku
Im September 1997 überfiel eine Gruppe maskierter Bewaffneter ein Geldtransportunternehmen in Los Angeles und erbeutete 18,9 Millionen Dollar – der größte Raubüberfall dieser Art in der Geschichte der USA. Eine Angestellte glaubte, die Stimme eines der Täter wiederzuerkennen, was das FBI dazu veranlasste, einen ehemaligen Mitarbeiter der Einrichtung ins Visier zu nehmen. Mit nur einem einzigen physischen Beweis, einem Fragment eines Fahrzeugrücklichts, versuchten die Behörden, ihn mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen und seine Komplizen aufzuspüren. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.